Sedicenne marocchino si tuffa con gli amici nelle acque del Po e scompare

I dettagli nell'edizione di Rovigo de Il Gazzettino di venerdì 27 luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELNOVO BARIANO - Dalle 16.40, istanno operando sul Po aper la ricerca di unnelle acque del fiume. Il minore, un 16enne marocchino residente a Castelnovo Bariano, era in compagnia di altri tre amici e giocavano nella golena del fiume, quando alcuni passanti hanno visto due dei quattro ragazzi in difficoltà in acqua.Uno è statomentre l’altro è scomparso. Istanno operando la ricerca del ragazzino con un, l’elicotteroe i. Sul posto anche i carabinieri della