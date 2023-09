CASTELMASSA (ROVIGO) - Una notizia attesa da un anno. La piscina di Castelmassa riapre finalmente i battenti. Lo farà d a ottobre e l’annuncio ufficiale, dopo le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, arriva dal sindaco Luigi Petrella. «L’amministrazione comunale è lieta di comunicare alla cittadinanza che, a partire presumibilmente dalla seconda settimana di ottobre, l’impianto natatorio riprenderà la propria l‘a ttività ordinaria. Dai primi giorni d i ottobre gli utenti potranno assumere tutte le informazioni in relazione all’inizio della loro attività sportiva».



Non vanno dimenticati i costi pesanti della struttura, che incideranno sulle risorse del comune, come fa notare il sindaco: «Corre l’obbligo di ricordare che l’impianto era stato chiuso a causa dell’aumento indiscriminato dei costi energetici avvenuto nel 2022. Ora la situazione sembrerebbe essersi stabilizzata, ma l’amministrazione ritiene comunque doveroso evidenziare che gli oneri finanziari legati alla riapertura della piscina graveranno pesantemente sul bilancio comunale, che purtroppo manifesta sempre maggiori ristrettezze. A fronte di una simile situazione, la volontà è stata comunque quella di garantire la ripartenza della “nostra” piscina, nella quale il Comune ha investito ingenti risorse dal 2010 ad oggi. L’impianto natatorio, inoltre, viene fruito dai cittadini dei paesi limitrofi».



LA CHIUSURA



La piscina è rimasta chiusa quasi un anno . All’epoca, il sindaco aveva spiegato le motivazioni della dolorosa ma inevitabile scelta: « A bbiamo cercato di comprendere come fosse possibile affrontare insieme l’inaudito aumento dei costi energetici, relativi a gas e corrente elettrica, che purtroppo si sta manifestando da alcuni mesi - aveva affermato Petrella - Il gestore, cui va riconosciuto l’importante lavoro svolto, nell’ottobre 2021 aveva espresso legittime preoccupazioni e al fine di rilanciare l’impianto dopo la pausa forzata causata dalla pandemia aveva chiesto al comune di Castelmassa di compartecipare alle spese di gestione della piscina, con particolare riferimento alle utenze energetiche. L’amministrazione non è stata in grado di accogliere una simile richiesta».