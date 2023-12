PAPOZZE (ROVIGO) - L’applicazione al bilancio dell’avanzo di amministrazione 2022, operazione contabile compiuta nell’ultima seduta del Consiglio comunale, ha permesso di sbloccare il finanziamento necessario a realizzare un intervento di valorizzazione dei percorsi turistici dell’argine sinistro del Po. Un intervento inserito da tempo nel Programma triennale dei lavori pubblici dell’Amministrazione, con il quale viene prevista l’esecuzione di lavori nell’area dell’attracco fluviale di località Passo, nell’oasi nella golena di Panarella e un riassetto del centro civico della frazione, rimasto nel limbo in attesa di poter impiegare un consistente contributo governativo di 850mila euro divenuto ora, in buona parte, nelle disponibilità del Comune.



IL PROGETTO



In ragione di questo, nei giorni scorsi la Giunta ha preso visione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’architetto Davide Ferro di Padova con cui procedere alla riqualificazione dell’oasi golenale, dell’edificio adibito a sala civica nella frazione di Panarella e dell’area alaggio scafi sul fiume Po. Lo studio tecnico Progetto Nord Est di Torreglia (Padova) è incaricato del coordinamento della sicurezza nelle fasi di esecuzione del lavori, mentre la naturista Sandra Squizzato con studio a Cadoneghe ha curato la redazione dello studio di incidenza ambientale, passaggio previsto dalla normativa regionale in materia di valutazione di incidenza sui siti di Natura 2000. L’importo di progetto è rilevante, 350mila euro complessivi, ripartiti in 249.500 euro per lavori e in 100.500 per somme a disposizione dell’Amministrazione per spese tecniche di progettazione, imprevisti di varia natura, Iva e altri oneri. L’attuazione del progetto avverrà disponendo due separati progetti esecutivi, uno per ciascuna fase di compimento, che riguarderanno rispettivamente l’adeguamento della sala civica e la realizzazione di un’area di sosta camper a Panarella, per un importo lavori a base d’asta di 97.800 euro, e la riqualificazione degli spazi pubblici, del cimitero e dell’oasi di Panarella, oltre all’area di attracco di località Passo, per un totale di 151.700 euro.