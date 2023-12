PORTO TOLLE (ROVIGO) - Sostenibilità e ambiente. Si muoverà su questo doppio binario la trasformazione da area industriale a turistica del terreno su cui sorgeva la centrale Enel di Polesine Camerini. La costruzione del villaggio vacanze, che sarà indipendente da un punto di vista idrico ed energetico, inizierà dopo che sarà realizzato un intervento di mitigazione ambientale, ovvero sia uno strato di circa un metro e mezzo di terreno sopra il sedime attuale dei circa 90 ettari che lo riguardano. Lo hanno reso noto durante un incontro l’architetto Alessandro Vendramini, che si occupa del progetto, con lui c’erano Lorenzo Lombardo, direttore tecnico di Human Company accompagnato da Rosella Dellera e da Mario Raniolo responsabile della fase di smantellamento che finirà la prossima primavera. Insieme a loro il sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli, il vice Raffaele Crepaldi e il presidente del consiglio Alberto Bergantin.

OBIETTIVO TURISTI

«Il turismo è stato il nostro pallino negli ultimi 5 anni: i numeri crescenti in termini di visitazione turistica in questi anni ci danno ragione – ha introdotto il primo cittadino -. Tenendo conto che dal punto di vista ricettivo siamo carenti, l’investimento di Human Company può essere il valore aggiunto per questo territorio».

CONTRATTO DA FIRMARE

Se per la firma del contratto definitivo col passaggio di proprietà da Enel ad Human Company bisognerà ancora attendere, è bene ricordare che il preliminare di vendita era stato siglato nell’estate del 2019 a Palazzo Balbi, Venezia. A dicembre 2021 è quindi partita la fase “decomissioning”, ossia lo smantellamento dell’ex impianto termoelettrico più grande d’Italia, secondo solo in Europa. A novembre 2022 era stato avviato l’Accordo di programma secondo l’art.7 della Legge regionale 11/2002 per la presentazione del piano di caratterizzazione delle aree necessaria per apportare le modifiche alla strumentazione urbanistica a livello regionale, provinciale e comunale.

L’AMBIENTE

Ed è in questa fase che si inserisce l’operato di Vendramin che a spiegato come si stia operando su due binari: da un lato «abbiamo concordato con Enel e l’amministrazione un intervento di mitigazione ambientale con un riporto di terreno di un metro e mezzo su cui poi saranno realizzati i sottoservizi, le piazzole del villaggio e quant’altro». Dall’altro lato vi è la questione della messa in sicurezza idraulica dell’area nell’ottica anche dei cambiamenti climatici «dobbiamo cercare di eliminare e mettere in sicurezza tutto il compendio immobiliare» ha detto l’architetto.

I TEMPI

Entrando nel merito della tempistica il professionista ha parlato di un periodo dai 9 ai 12 mesi per realizzare la Vas “dato che interiorizzerà anche il piano di caratterizzazione, mentre sarà più veloce l’aspetto legato alla Via». Rimane da definire la perequazione che sarà corrisposta dal privato all’amministrazione e su cui le parti stanno ancora discutendo. «Da un punto di vista tecnico si tratta di una procedura complessa – ha evidenziato Lombardo -. Come Human Company siamo rimasti affascinati da questa zona, stiamo sviluppando un progetto in linea con i principi di sostenibilità sposati dalla nostra società. Credo che si tratti di qualcosa forse unica in Italia dove una centrale Enel sarà trasformata in villaggio turistico all’aria aperta in un contesto ambientale peculiare. C’è la volontà di dare vita ad un progetto che sia un esempio di quello che si può fare».

DUBBI PER IL CAMINO

Per quanto riguarda il camino da 250 metri di altezza è Raniolo a specificare: «L’11 dicembre inizieranno le prove sul terreno e poi sulla ciminiera per verificare se possa essere mantenuta o se sarà opportuno demolirla se non rispettasse le prove antisismiche. Entro marzo finiremo la pulizia di tutto il sito e definiremo se mantenerla o meno».