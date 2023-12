Scontro tra Palazzo Chigi e Palazzo Balbi sulle trivelle: il decreto Energia approvato lunedì scorso dal Consiglio dei ministri sblocca - e amplia - le estrazioni di gas in Adriatico, ma la Regione del Veneto ribadisce «la sua più ferma contrarietà». L'unica possibilità concessa dalla maggioranza di Luca Zaia è che gli esperti dicano che si può fare. Dunque, no «ad un'ipotesi di ripresa di estrazione del gas naturale in alto Adriatico se non a valle di tutti i necessari studi e rilievi che consentono di escludere con certezza effetti negativi sull'ambiente e sul tessuto economico sociale».