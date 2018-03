Buche, è emergenza: viale Marconi a rischio

di Roberta Merlin

ROVIGO - «Viale Marconi dovrebbe essere subito chiuso: la strada è in condizioni disastrose». Non solo gli automobilisti, ma ora anche lo stesso sindaco si lamenta delle troppe buche presenti in città. In particolare, a preoccupare Bergamin sarebbero le condizioni del viale che conduce alla stazione dei treni.«Nel tratto compreso tra via Marconi e la stazione ferroviaria abbiamo contato ben 32 buche. La strada dovrebbe essere chiusa, viste le condizioni, e rifatta completamente - spiega Bergamin - Non possiamo però dare la colpa al maltempo e agli ultimi due anni: se l'asfalto si sta sbriciolando completamente è perché i lavori, in passato, sono stati fatti male o addirittura nessuno li ha mai fatti». Colpevoli dunque del cattivo stato delle strade della città sarebbero, secondo il sindaco, le Amministrazioni precedenti. «I miei predecessori - punta il dito Bergamin - invece di pensare a sistemare la viabilità della città hanno speso 6 milioni di euro per rifare il Corso e altre 7 per il Passante. Nel frattempo però, le strade della città diventavano sempre più pericolose con buche e dislivelli ogni dieci metri. Senza contare le condizioni dei marciapiedi. Un disastro a cui ora deve rimediare questa Amministrazione»...