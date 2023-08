PORTO VIRO - Allarme a Donada per un episodio di microcriminalità che ha visto in azione due borseggiatori nel centro della località. I fatti risalgono alla scorsa settimana quando due stranieri si sono avvicinati con insistenza a due ragazze, prima importunandole, e poi cercando all’improvviso di strappare loro via la borsa. Il furto non è andato a buon fine perché le ragazze si sono accorte di quanto stava accadendo e hanno saputo difendersi. Ai due malintenzionati è andata peggio perché sono stati immediatamente identificati dalle Forze dell’ordine.

INTERVENTO IMMEDIATO



Un risultato importante ottenuto sul fronte della sicurezza e della prevenzione dei reati, come ha voluto rimarcare l’Amministrazione comunale.

L’operazione condotta in poco tempo dai militari è stata accolta positivamente dal sindaco Valeria Mantovan: «Sono stati individuati e sottoposti a procedimento i due extracomunitari che hanno tentato di rubare la borsa a due ragazze mercoledì scorso in centro a Donada. Voglio complimentarmi con le forze dell’ordine, in particolare con la stazione dei carabinieri di Porto Viro per la celere risposta», ha detto il primo cittadino. Una buona notiza, che tuttavia non smorza l’allarme per gli episodi di microcriminalità. Nella città bassopolesana aumenta infatti il malcontento per alcuni preoccupanti episodi verificatisi negli ultimi giorni. Una residente fa notare quanto successo: «Sabato notte un extracomunitario era visibilmente ubriaco ed è entrato nel giardino da mia figlia. Siamo andati io e mio marito ad allontanarlo, i carabinieri sono arrivati dopo ma non hanno potuto fare niente, gli hanno detto soltanto di andare a casa».

Chi va a camminare lungo l’argine del Po sottolinea, inoltre, lo scarso senso di sicurezza percepito: «Una donna che va passeggiare o fare jogging sull’argine del canale è a rischio di essere importunata, perciò meglio evitare la passeggiata nel territorio di Porto Viro. Ormai siamo arrivati a questi livelli».