Il cane dei carabinieri trova 12 chili di droga nascosti nell'auto

ROVIGO - Nella prima mattinata del 28 maggio 2022, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Rovigo, con la collaborazione di militari della Compagnie di Piove di Sacco (Pd), Abano Terme (Pd), Cittadella (Pd) e Conegliano Veneto (Tv), nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, hanno dato esecuzione ad una serie di perquisizioni domiciliari e personali.

Nel corso di una perquisizione domiciliare svolta in Provincia di Padova, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Torreglia (PD), all’interno dell’autovettura di proprietà di uno dei soggetti – un 37enne – sono stati rinvenuti oltre dieci chili di “hashish” e due chili di “cocaina”, nonché la somma di euro 59.000, il tutto celato nelle intercapedini del veicolo e scovato grazie al prezioso fiuto del cane antidroga.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere.