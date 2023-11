ROVIGO - «L’identità polesana è plurima. È terra di confine, anzi di più confini » . Lo sostiene Pierluigi Bagatin nel volume “Il Polesine degli studiosi. Saggio di bibliografia polesana relativo agli anni 1951-2020” (Edizioni Antilia, 586 pagg., 30 euro), in cui riesce a fare sintesi di un periodo storico lungo e pieno di trasformazioni per la nostra provincia, come sono gli anni che vanno dal 1951 a oggi. « Una ragnatela di distinzioni policentriche e centrifughe – sostiene Bagatin – è scritta nei cromosomi della cultura polesana, nelle tradizioni, nei dialetti, nella toponomastica, nell’arte tra l’Adige e il Po. Filoni culturali diversi, che contornano poteri civili e militari in lotta per il predominio nelle campagne polesane. Ma anche orizzonti intellettuali sulla cui lunghezza d’onda cercano di sintonizzarsi gli spiriti più solidi della provincia. Il volgere dei secoli fa emergere esperienze, sogni e limiti di una storia che non va enfatizzata, sottovalutata, o peggio irrisa. Va decodificata e rispettata. Rimanda a valori forti quali quelli della solidarietà, della fiducia, della condivisione, della difesa della terra » .

Nel testo si legge che “L’alluvione del ’51 scoprì all’Italia intera un Polesine incredibile non solo per l’entità dei danni, ma anche per il grado di arretratezza sociale di vari comuni bassopolesani, senza servizi, senza strade, senza lavoro. Paesi interi in mano a pochi latifondisti (raramente polesani), con l’85% della popolazione impiegata come manodopera subordinata a non più di cento giornate l’anno. Su 100 persone 56 erano analfabete e solo due su mille avevano un titolo di studio superiore alla terza media. Erano all’epoca i contadini più poveri d’Italia ” .



Cosa caratterizza il Polesine da 72 anni?

« Le caratteristiche riguardano soprattutto il contesto territoriale di tutela idraulica. Dal ’51 la conoscenza dei problemi è cambiata, si è meno indifesi rispetto a eventuali problemi; sono state approfondite e comprese le cause della grande tragedia. Il disastro subito ha anche insegnato a cercare le cause dello sprofondamento del terreno per le estrazioni di gas metano. C’è anche una più forte coscienza rispetto al passato e al presente, per cui i polesani sanno che è tempo di difendere tutti i progressi e la tutela del loro territorio ».



Cos’è cambiato in questi ultimi decenni?

« Se alla metà del XX secolo il Delta era una zona praticamente sconosciuta i più, in questo periodo se ne è scoperta la bellezza ed è partita una preziosa serie di iniziative di valorizzazione di questo ambiente naturale unico in Italia. Il territorio ha però ancora delle fragilità per cui è necessario prestare la massima attenzione alle differenze storico culturali che l’hanno caratterizzato » .

Cosa si può dire che abbia funzionato bene o male?