Alex stroncato a 51 anni, addio all'ex presidente della Pro Loco

BERGANTINO - (A.Gar.) Bergantino in lutto per la scomparsa dell'ex presidente dell'associazione Pro Loco e consigliere comunale. Si è spento a 51 anni Alex Bettola, stroncato da una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sposato con Tanja, lascia i figli Anita e Giulio, i genitori Emmer e Marisa, la sorella Jenny oltre a tanti parenti e amici. Bettola lavorava nella vicina provincia di Mantova, come impiegato tecnico in un'azienda del settore metalmeccanico. Era molto noto a Bergantino, dove gli era riconosciuto un ruolo cardine per il volontariato.

IMPEGNO PER LA COMUNITÀ

Era stato presidente della Pro Loco e in quegli anni il suo impegno si era intensificato, con numerosi eventi organizzati e destinati a tutte le fasce d'età. Tanti nuovi volontari si erano avvicinati alla Pro Loco sotto la sua guida. Un impegno che era continuato, anche dopo aver terminato il mandato da presidente. Il 51enne era poi sceso in campo nella politica locale, ricoprendo la carica di consigliere comunale dal 2009 al 2013, quando l'Amministrazione comunale era, all'epoca, guidata dal sindaco Giovanni Rizzati.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente addolorato la piccola, ma unita, comunità altopolesana. Alla famiglia sono arrivati numerosi messaggi di vicinanza e le condoglianze dell'attuale Amministrazione comunale. Il sindaco Lara Chiccoli si stringe ai familiari: «La scomparsa di Alex Bettola è una grave perdita per l'intero paese, lottava da anni contro una bruttissima malattia. Lo ricordiamo per il suo grande impegno come presidente Pro Loco, come i genitori che ancora oggi sono soci attivi dell'associazione. A nome dell'amministrazione e della comunità, desidero esprimere alla famiglia le più sentite condoglianze».

L'ultimo saluto ad Alex Bettola è previsto per mercoledì pomeriggio alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire.