Colata di vetro fuso fuori dal bacino: vigili del fuoco in azienda

BERGANTINO - Intervento dei Vigili del fuoco in corso dalle 13.30 di oggi 20 febbraio 2024, in un'azienda di lavorazione del vetro a Bergantino, in Polesine, per la fuoriuscita di vetro fuso dal bacino di contenimento: nessun operaio coinvolto. Al lavoro le squadre del comando di Rovigo e di Verona, con il supporto di un’autobotte chilolitrica, coordinate dal funzionario di guardia. Al momento gli operatori stanno raffreddando l’area per evitare ulteriori danni all’attività.

