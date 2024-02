MONTEGROTTO (PADOVA) - Per la seconda volta da quando si è aperto l’anno scolastico, una sassata ha mandato in frantumi un vetro della chiesetta della frazione di Turri Alta, confinante con l’asilo nido del comprensorio collinare. Ancora non è chiaro se si sia trattato, in entrambi i casi, di un atto vandalico oppure dell’imprevista conclusione di un gioco. Ne è nato comunque un certo trambusto proprio a causa del ripetersi dell’episodio in un arco di tempo molto ravvicinato.

L’EDUCATRICE

«Nessuno si è fatto male – tiene a precisare un’educatrice dell’asilo nido -. Francamente abbiamo serissimi dubbi che si tratti di un atto deliberato da parte di qualcuno. Non ne vediamo francamente il motivo, oltretutto in pieno giorno. Diciamo che sono cose che possono capitare nella normale vita quotidiana di una scuola. Ad ogni modo – prosegue – abbiamo subito provveduto a informare le famiglie di quello che era successo, così come comunichiamo loro tutte le notizie riguardanti le nostre attività. In questo specifico caso, un comportamento doveroso da parte nostra dal momento che comunque è la seconda volta che càpita. Il vetro verrà prontamente sostituito – conclude l’educatrice -. Abbiamo anche raccomandato ai genitori dei bimbi di prestare attenzione al loro comportamento». Secondo i responsabili del plesso scolastico, insomma, la spiegazione più probabile è che si sia trattato di un atto andato oltre le intenzioni durante un gioco. Nulla di premeditato, quindi. Ma dà comunque da pensare, come detto, che sia già la seconda volta che la piccola chiesa di Turri Alta, che sorge inoltre a breve distanza dalla scuola Don Milani attualmente chiusa per corposi lavori di riqualificazione, venga presa a sassate nel giro di breve tempo. Una coincidenza davvero insolita. In buona sostanza, al momento non si può quindi escludere che il danneggiamento sia stato opera di qualcuno in vena di discutibili bravate.

IL PARROCO

A cadere dalle nuvole, una volta informato di quello che era accaduto, il parroco di Montegrotto don Roberto Bicciato. «Non ne so assolutamente nulla – dichiara profondamente stupito il sacerdote -, né in merito a questo episodio né per quel che concerne il primo. Una cosa del genere, che io ricordi, non era mai accaduta. Non capisco davvero a chi possa venire in mente di compiere deliberatamente un atto simile», conclude perplesso. Ad ogni modo, ieri pomeriggio attorno alle 16,30, quando i genitori si sono recati a riprendere i bimbi al nido, l’atmosfera era tranquilla e distesa. Rimane però adesso da chiarire chi abbia tirato per ben due volte i sassi contro i vetri della piccola chiesa della frazione collinare e soprattutto perché.