Sasso contro la Gypsoteca del Canova: nei guai 17enne ripreso dalla telecamere. I genitori: «Paghiamo i danni»

POSSAGNO - È stato individuato dai militari dell'Arma il presunto autore del danneggiamento, avvenuto la sera dell'8 aprile scorso, del pannello informativo situato all'esterno del "Museo Gypsotheca Antonio Canova" di Possagno, in provincia di Treviso. Dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che avevano ripreso un soggetto lanciare un oggetto (un sasso con tutta probabilità) che aveva ridotto in frantumi il vetro del manufatto, i Carabinieri hanno riconosciuto un 17enne della zona. Il giovane è stato convocato in caserma con i genitori che hanno già espresso la volontà di risarcire del danno l'Amministrazione comunale. Della vicenda sarà comunque informata l'autorità giudiziaria.