BADIA POLESINE - Sono state ore difficili per la città di Badia alle prese col maltempo che ha ancora una volta colpito duramente il centro altopolesano con allagamenti in abitazioni e attività commerciali. La pioggia intensa ha creato numerosi disagi, sia nel cuore del paese, sia nella periferia e il lavoro per affrontare l'emergenza è proseguito anche nella nottata. «Siamo rimasti in allarme perché la situazione è critica e pronti ad intervenire - commenta Remo Cestaro dell'Anc Nucleo di volontariato di Protezione civile -. Questo fenomeno è stato peggiore rispetto a quello registrato un anno fa. Come nucleo di volontariato siamo stati impegnati in quattro nel pomeriggio di ieri (mercoledì ndr), tre durante la notte e due nella mattinata di oggi (ieri). Nelle ultime ore abbiamo consegnato sacchi a chi ne ha fatto richiesta. Ci sono stati diversi casi da affrontare: sono andati sotto acqua garage, scantinati e negozi. Le criticità sono emerse in vari punti della città: dalla zona del palazzetto dello sport, a via Ca' Mignola, fino alle Botteghe artigiane».



LE CONSEGUENZE

Le conseguenze del maltempo con cui ha nuovamente fatto i conti Badia, si sono notate in tante vie; le strade dopo le forti precipitazioni si sono in parte asciugate, ma gli interventi sono proseguiti. A pagare dazio è stato anche un luogo simbolo: l'abbazia della Vangadizza, dove hanno sede le Botteghe artigiane, i negozi che caratterizzano gli spazi dell'ex monastero. «Ho perso una giornata di lavoro e ci sono danni ai muri - racconta Erik Sparesato di Hair lab parrucchieri, realtà che ha sede nei locali dedicati all'artigianato -,la stessa cosa era successa l'anno scorso. Ho chiamato i vigili del fuoco che sono rimasti qui fino al tardo pomeriggio. Abbiamo comunque aperto questa mattina (ieri ndr), ma credo che il mio negozio sia stato quello che probabilmente ha avuto il danno maggiore».

«Abbiamo ricevuto segnalazioni fino alle 2.30 di notte - aggiorna invece il vicesindaco Stefano Segantin, delegato alla Protezione civile nella giunta -, e questa mattina eravamo in Comune. È stata affrontata una situazione critica all'acquedotto; siamo intervenuti a Crocetta e ora cercheremo di realizzare un'opera a Villafora. Stiamo affrontando questa emergenza, ma non abbiamo la bacchetta magica. Da assessore alla Protezione civile non posso non sottolineare il fatto che, assieme al Consorzio di bonifica, avevamo messo a punto un progetto importante, che speravamo fosse finanziato dalla Regione».