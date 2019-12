di Anna Nani

PORTO TOLLE - Approvato in giunta un progetto relativo all'affidamento in via sperimentale del servizio di gestione dell'areae deldi Polesine Camerini. Già nel 2017 l'amministrazione aveva stipulato con Enal una convenzione finalizzata a definire le modalità di collaborazione per valorizzare il patrimonio naturalistico e territoriale del Comune compresa la valorizzazione dell'oasi e del centro visite.Ad aprile del 2018 è stato quindi registrato il contratto di comodato per la concessione delle suddette aree fino al 13 settembre 2020. Considerato che l'amministrazione si è impegnata nella gestione ma che, per carenza di personale, non riesce a svolgerla con proprie maestranze, si è deciso di affidarla a un soggetto esterno. Proprio per questo l'ufficio Tecnico ha predisposto un capitolato sul progetto di gestione fino alla scadenza del comodato impegnando 18.200 euro.