Una bella domenica in famiglia diventa una rissa a colpi di machete

ADRIA - Una lite in famiglia, scaturita da futili motivi, si è trasformata in un tentativo di aggressione a colpi di machete. Un uomo è stato arrestato, si tratta di Devis Lazzari, 45 anni di Adria (Rovigo). La vicenda è avvenuta a Cavanella Po dove l'uomo ha litigato violentemente con la moglie per futili motivi e, poco dopo, ha afferrato il machete minacciando di scagliarsi contro la donna. Questa però, con l'aiuto della figlia, ha chiamato i carabinieri. Questi sono intervenuti e sono riusciti ad immobilizzare l'uomo che è stato arrestato per minaccia aggravata e maltrattamenti. L'arma è stata sequestrata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA