Adria. Donna tenta il suicidio nel Canalbianco: viene recuperata dai sommozzatori in ipotermia vicino un albero in acqua

ADRIA (ROVIGO) - Una donna ha tentato il suicidio nel Canalbianco ed è stata recuperata viva dai sommozzatori dei vigili del fuoco mentre era in galleggio nel corso d’acqua.

Le operazioni di soccorso erano scattate questa mattina, domenica 15 ottobre, alle 11:30 quando era stata trovata una bicicletta nelle vicinanze del corso d’acqua e si è ipotizzato che una persona fosse finita nel canale.

I vigili del fuoco hanno subito iniziato le ricerche con un'imbarcazione, un nucleo cinofilo, i sommozzatori di Vicenza e l'elicottero Drago 149.

La donna è stata individuata poco prima delle 15:00 nei pressi di un albero in acqua, dove si trovava oramai da diverse ore.

Un sommozzatore è subito entrato nel Canalbianco riuscendo a recuperare la persona viva, anche se in stato di ipotermia. La donna è stata subito assistita e portata a riva, dove è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere stabilizzata e trasferita in pronto soccorso.