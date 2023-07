Scivola e cade nella canaletta, trovato il corpo di una donna nella campagna di Santa Giustina in Colle

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Cadavere ritrovato in una canaletta nelle campagne di Santa Giustina in Colle. La macabra scoperta questa mattina, 9 luglio, poco dopo le 8.30. La vittima è una donna di 77 anni che, mentre passeggiava nei campi, è scivolata in acqua finendo nella canaletta di scolo. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Suem e Carabinieri per i rilievi e per dare un'identità al corpo.