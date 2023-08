ROVIGO - C'era la volontà di uccidere secondo la Procura. Il marocchino 31enne avrebbe preparato tutto per togliere la vita all'ex moglie, visto che aveva chiesto un appuntamento al quale si era presentato con un coltello da 33 centimetri con una lama da 20, che poi ha usato quando la donna si è voltata per prendere la bici e andarsene dopo che l'appuntamento era finito in litigio. Ieri il marocchino, assistito dall'avvocato Gianluca Masiero, è stato sentito nell'interrogatorio di garanzia, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. In ogni caso tra testimonianze e anche delle immagini della videosorveglianza, si è ricostruita la scena, con addirittura l'uomo a inginocchiarsi per implorare la donna, che però se ne voleva andare e lì è partita la furia, con circa una decina di coltellate sferrate, per fortuna nessuna mortale.

Aveva premeditato l'omicidio

Per questo il procuratore della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato, dopo la richiesta al gip della convalida dell'arresto dell'uomo, conferma che le ipotesi di reato contestate sono «tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, minaccia grave ad un uomo che cercava di intervenire per difendere la vittima e violazione della misura di divieto di avvicinamento. È stata richiesta, inoltre la misura cautelare della custodia in carcere. Il procedimento è in fase di indagini preliminari». Il marocchino, come detto, si è presentato all'appuntamento nascondendo un coltello lungo 33 centimetri, 20 dei quali di lama, del tipo da cucina: un'arma che sarebbe potuta diventare letale. I rapporti tra i due protagonisti della vicenda erano conflittuali da un paio d'anni, nemmeno la separazione avvenuta nel 2021 era riuscita a sedare gli animi. Anzi, c'erano stati diverbi e pesanti confronti verbali in pubblico. Esasperata dalla situazione, la donna aveva denunciato l'atteggiamento minaccioso dell'ex marito, raggiunto pertanto da un provvedimento di ammonimento per violenza e da una misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Le liti sono sfociate, purtroppo, in quanto si è verificato martedì pomeriggio, in un incontro che la donna aveva concesso. Al culmine di un'accesa discussione, nel parcheggio delle biciclette in stazione di Rovigo, l'ex marito si è avventato sulla marocchina e l'ha colpita ripetutamente e con una violenza inaudita. La decina di coltellate, delle quali una sola profonda, ha consentito alla stessa di scalciare, divincolarsi e chiedere aiuto, con dei passanti intervenuti oltre a chiamare soccorsi e forze dell'ordine, per arrestare il 31enne.