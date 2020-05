A13, camion si ribalta, carico di aspargi sparso nel campo, due feriti

BOLOGNA - Due feriti e un intero carico di asparagi riversato nei campi di Altedo, nel Bolognese. È l'incidente avvenuto verso le 5.30 di oggi, 17 maggio, sulla carreggiata Nord della A13 Bologna-Padova. L'autista del mezzo, che procedeva in direzione Bologna, avrebbe perso autonomamente, per cause da chiarire, il controllo dell'autoarticolato, che dopo una sbandata ha sfondato il guardrail ed è finito fuori strada, ribaltandosi. A bordo erano in due ed entrambi hanno riportato ferite di media gravità. Per liberare uno degli occupanti si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e poi dell'elicottero del 118. I feriti sono stati ricoverati all'ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto, per i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente, la Polizia Stradale di Altedo. © RIPRODUZIONE RISERVATA