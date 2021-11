Lavori in A13, chiusa l'entrata di Occhiobello. E ultimo week end di disagi in tangenziale di Mestre

Cantieri con lavori e inevitabili disagi per la viabilità del Nordest.

MESTRE

Terzo e ultimo fine settimana di lavori in tangenziale di Mestre, direzione Trieste: l’attività manutentiva sui manufatti tra gli svincoli Miranese e Castellana prosegue con le stesse misure predisposte negli ultimi due weekend: prevista, dunque, ancora la chiusura della A57 all’interconnessione con la A4 a Dolo, con deviazione del traffico sul Passante di Mestre dalle 7 alle 20 di sabato e di domenica, compatibilmente con le esigenze di traffico e sicurezza, ma anche percorsi alternativi consigliati per non gravare troppo sul traffico della tangenziale, che vedrà la carreggiata est ridotta da tre corsie a una.

Con il cantiere operativo dalle ore 22 di venerdì 26 alle 6 di lunedì 29 novembre, saranno possibili code in carreggiata est (direzione Trieste) sul tratto urbano della Tangenziale, specie nelle ore di punta.

La A57-Tangenziale di Mestre verrà chiusa, come lo scorso fine settimana, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di sabato 27 e di domenica 28 novembre in direzione Venezia, con il traffico proveniente dalla A4 reindirizzato, all’altezza del Bivio A4/A57, in A4 “Passante di Mestre” direzione Trieste. In A57 resteranno tuttavia aperti, in entrambe le direzioni, gli svincoli di Mirano-Dolo e Mira-Oriago, così come gli svincoli Marghera, Venezia-Porto e Miranese della tangenziale.

Per quanto riguarda i percorsi alternativi, per chi proviene da sud, ovvero dalla SS 309 Romea, viene consigliato ai mezzi pesanti diretti verso Milano, Trieste e Belluno di seguire il percorso per la SP 81 e ingresso in A57 al casello autostradale di Mira-Oriago, mentre per i mezzi leggeri diretti a Venezia è consigliato il percorso SR 11-via Fratelli Bandiera-via della Libertà, così come per chi è diretto in tangenziale attraverso San Giuliano, la SR 14 e la rotatoria Terraglio.

Per i mezzi pesanti con provenienza Porto in direzione Milano-Trieste-Belluno sarà consigliato il percorso verso la rotatoria SS 309 Romea e SP 81, con ingresso in A57 al casello autostradale di Mira-Oriago, mentre ai veicoli provenienti da Venezia è consigliato il percorso per San Giuliano-SR 14-rotatoria Terraglio.

ALTRI CANTIERI

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività previste dal programma di manutenzione in corso sul ponte sul fiume Po, che per caratteristiche specifiche necessitano di essere svolte in assenza di traffico, sarà chiusa la stazione di Occhiobello, in entrata verso Bologna, dalle 6:00 di sabato 27 alle 18:00 di domenica 28 novembre.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Ferrara nord.



