Coronavirus Veneto, il presidente Luca Zaia: «Pronti a partire con le spiagge senza box in plexiglass e proposte inaccettabili» Diretta

Coronavirus Veneto. La diretta di oggi del governatore Luca Zaia . Ecco cosa ha detto il presidente veneto oggi, venerdì 17 aprile 2020, su Facebook.

Il bollettino di oggi

Ancora contagi: +155. Otto nuove vittime nella notte. In isolamento 13489 cittadini. In Veneto sono 15.374 i pazienti con tampone positivo (dato cumulativo), ovvero +155 rispetto al bollettino di ieri sera alle 17, i deceduti in ospedale ed extra ospedale hanno raggiunto i 1-026, 3.730 invece i negativizzati virologici... (LEGGI TUTTO)

Coronavirus, LA NUOVA ORDINANZA DI PASQUETTA (SCARICA QUI IL PDF)

Covid Veneto, diretta Zaia: cosa ha detto oggi

Trend positivo

«Il trend positivo sui positivi ci fa preparare bene alla ripartenza: il lockdown non esistepiù»: lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia. «Stiamo lavorando alacremente - spiega - per presentare un progetto di messa in sicurezza per la ripartenza».

Ripartenza economica e turistica

Il governatore del Veneto Luca Zaia oggi durante il punto stampa ha descritto la fase 2 per la ripartenza economica e anche del turismo. «L'assessore Caner sta raccogliendo tutte le proposte delle associazioni di categoria per ripartire con le spiagge senza proposte assurde come le barriere di plexiglass» ha detto il presidente della Regione Veneto.

«Di coronavirus si muore, ma noi sappiamo cosa fare - spiega Zaia - se stiamo sotto l'ombrellone o se andiamo in acqua si può fare, se invece andiamo al chiosco ci mettiamo la mascherina e manteniamo le distanze. Auspico le vacanze a Km zero, ma confido anche sull'arrivo degli stranieri».

Zaia ha poi risposto ai giornalisti sull'eventualità di posticipare a settembre l'avvio scolastico per allungare la stagione turistica: «Sono d'accordo su questa ipotesi - ha detto Zaia - la didattica a distanza sta funzionando, le nostre scuole pubbliche lavorano bene e non scordiamo che c'è anche il problema della gestione dei figli»

La sanità oltre il coronavirus

Ieri milessimo trapianto di cuore: una bellissima notizia.

