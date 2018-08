Scatta la psicosi West Nile in Veneto Disdette negli alberghi di Jesolo

di Giuseppe Babbo

JESOLO (VENEZIA) - Psicosi West Nile , arrivano leneglidella prima spiaggia veneta. Ma anche decine di richieste di informazioni. Soprattutto dai turisti d'oltralpe, in particolare dall'Austria e dalla Germania dove i casi legati alla febbre del Nilo nel Veneto Orientale hanno avuto un ampio riscontro mediatico tra riviste e siti web.Quanto è bastato per far scattare una forte preoccupazione ma anche le prime, ad oggi una manciata, ma in ogni caso un fenomeno che Comune e Associazione jesolana albergatori non vogliono trascurare.Anche perché nelle ultime ore leavanzate dagli ospiti teutonici sono continue. A destare preoccupazione sono gli otto casi di contagio registrati nel Veneto orientale (18 in tutta la provincia di Venezia e 84 in Veneto, con 3 decessi), ma anche il fatto che a fine luglioPoco importa se nella città balneare i successivi monitoraggi hanno evidenziato l'assenza del virus.