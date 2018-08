di Alberto Comisso

PORDENONE - Legionella e virus del Nilo. Il laboratorio dell'ospedale di Pordenone ha isolato due casi su altrettanti pazienti. La legionella, ha colpito un anziano che si trova ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria degli Angeli. Il Virus del Nilo èstato invece individuato in unache al momento non ha sintomi.