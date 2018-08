Febbre del Nilo, 52enne punta da una zanzara: ricoverata in gravi condizioni

di Lorena Levorato

VIGONZA - Un nuovo caso di infezione da West Nile Virus . Stavolta ad essere contagiata èSalgono così a 21 i casi di contagio schedati dal Bollettino regionale sulla sorveglianza delle arbovirosi. Il quadro clinico della donna non è preoccupante anche se restano alti i dolori e la febbre. Nelle prossime ore si saprà come la paziente reagisce alle cure prestate dal reparto di malattie infettive dell'ospedale patavino. «Venerdì scorso, dopo 5 giorni passati tra febbre elevata, quasi a 40, eritemi sul corpo e forti nausee racconta A.M., il marito della donna siamo andati dal medico di base a San Vito. La dottoressa ci ha subito consigliato, forse sospettando un contagio dal virus del Nilo, di rivolgerci al pronto soccorso e così siamo andati a Padova.