di Lara Zani

PORDENONE - Un caso di virus West Nile in città, il primo, e nella zona di via Buozzi scatta la disinfestazione. Le condizioni della persona colpita non destano preoccupazione, al punto che non si è reso necessario il ricovero in ospedale ma solamente un monitoraggio, ma l’Azienda sanitaria numero 5 ha segnalato il caso di infezione dovuta al virus trasmesso dalla zanzara e ha indotto l’amministrazione comunale a emanare un’ordinanza d'emergenza.