Zaia in diretta: «A Bassano primi due casi di variante indiana». Over 60 prenotazioni da oggi

VENEZIA - Il governatore Luca Zaia in diretta dalla Protezione Civile di Marghera fa il punto sull'emergenza Coronavirus alla luce del ritorno in fascia gialla del Veneto e di buona parte dell'Italia da oggi lunedì 26 aprile. «Oggi è una giornata storica ma non è un via libera a tutti» ha ricordato ieri il governatore nella lettera-appello ai veneti resa pubblica il 25 aprile. Tra i punti controversi del "decreto aperture" varato dal governo la settimana scorsa, il coprifuoco alle 22 («Ribadisco - dice Zaia - chi va in vacanza con il coprifuoco alle 22? Nessuno»), la presenza nelle scuole, i trasporti pubblici. Primi casi di variante indiana in Veneto, a Bassano del Grappa.

Il bollettino/ Punto vaccinazioni

Sono state 18.746 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate, domenica 25 aprile, in Veneto. Di queste 13.901 erano prime inoculazioni, 4.845 richiami. Dall'inizio della campagna sono state utilizzate in regione 1.490.677, dosi di vaccino, il 91,7% di quelle fornite. Sono 465.829 le persone che hanno già fatto i richiami, pari al 9,5% della popolazione; nella fascia d'età 70-79 anni il 59,5% ha già ricevuto almeno una inoculazione.

Nuovi decessi: +10 nelle ultime 24 ore. Sono solo 8 gli ultraottantenni entrati in aprile nelle terapie intensive.

Variante indiana in Veneto: primi 2 casi

«Entriamo in una fase nuova, con meno restrizioni, dove sarà la responsabilità individuale a fare la differenza. Abbiamo davanti un bivio: quella di uscirne agevolmente con le vaccinazioni e i nuovi protocolli di cura, sperando non ci siano sorprese oppure ricadere all'indietro. Nessuno ha la sfera di cristallo. Il dubbio riguarda le varianti. A Bassano del Grappa, Uls Pedemontana, oggi accertati i primi due pazienti, padre e figlia, con la variante indiana. Sono due cittadini indiani rientrati dall'India nei giorni scorsi. L'Istituto Zooprofilattico ha confermato. Sono in isolamento fiduciario a casa. Altri due pazienti sono in osservazione per possibile variante indiana, non nella zona di Bassano».

Vaccini e varianti

I vaccini sono efficaci rispetto alle varianti? «A tutt'oggi sembra di sì» osserva Zaia.

Over 60: prenotazioni da oggi

In anticipo sul calendario (3 maggio), dalle 14 di oggi in tutte le Uls gli over 60 possono prenotare la vaccinazioni. Da giovedì 29 inizieranno le somministrazioni per gli over 60. «Se arrivano i vaccini speriamo di antecipare anche gli over 50. Il mio obiettivo è vaccinare tutti gli ultracinquantenni prima dell'estate. E magari potremmo partire già anche con gli over 40. Insomma, stiamo correndo. E siamo sempre la prima regione d'Italia per vaccinazioni. E ricordo ancora una volta che la vaccinazione è volontaria, facoltativa».

Over 70 a rilento, effetto Astrazeneca

La vaccinazione degli over 70 procede un po' a rilento nella gran parte delle Uls (tranne la Serenissima). Appello di Zaia: «Prenotatevi, potete farlo anche da casa, o in farmacia, o dai carabinieri. Perchè questo ritardo? Il dibattito su Astrazeneca ha pesato molto su questa fascia di età. Penso che alla fine arriveremo al 70% di vaccinati tra gli over 70»

Ristoranti

I ristoranti (aperti solo all'aperto) segnalano disdette per il maltempo. «Non so - dice Zaia - se ci sarà un tagliando o se si arriverà con questo decreto a giugno».

No alla linea De Luca

«Non condivido la linea del governatore De Luca. In Veneto non servono più forze dell'ordine per controllare i cittadini. Non ho mai creduto nello stato di polizia».

Rientro a scuola: tutto liscio

«In Veneto siamo passati dal 50 al 70% in presenza per le superiori. Oggi, a parte un paio di criticità risolvibili, non mi vengono segnalati problemi».

Recovery fund

«Non trovo le tabelle riassuntive o i quadri sinottici, mi sa che dovrò leggermi l'intero voluminoso piano».