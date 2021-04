Rosi: «Terapie intensive, va meglio. Solo otto over 80 ricoverati in aprile»

VENEZIA - Covid Veneto, il dottor Paolo Rosi, coordinatore dell'unità di crisi per l'emergenza coronavirus in Veneto fa il punto sulla situazione negli ospedali, in particolare nelle terapie intensive, aggiornata ad oggi: 187 sono i positivi in terapia intensiva, 100 in meno rispetto ai primi di aprile. I posti occupati sono 470, vicini alla situazione ordinaria. Stiamo recuperando il tempo perso per l'attività ordinaria.

«Rispetto alla riapertura di fine gennaio - osserva Rosi - ci troviamo nella stessa situazione quanto a posti letto in terapia intensiva. E' una situazione tranquilla. Il che non vuol dire che non ci siano più ingressi perchè ogni giorno in Veneto ci sono 10 persone che entrano nelle terapie. I numeri sono in calo, dunque, perchè le uscite prevalgono sulle entrate«.

Positivi ricoverati: «Sono il 4,5% rispetto ai nuovi positivi. Su 1000 positivi, in altre parole, 45 persone entrano in ospedale, di queste 4 o 5 entrano in terapia intensiva».

Terapia intensiva, suddivisione per fascie di età

Over 80: il 2,5% dal 31 marzo ad oggi (nelle fasi precedenti erano oltre il 10%). In aprile (1-26 aprile) sono stati ricoverati solo 8 pazienti over 80. Gli over 80 hanno una mortalità del 90% in terapia intensiva.

Over 70: il 37,9% dei ricoverati nelle terapie ha tra i 60 e i 70 anni.

Over 60: il 37,4% dei ricoverati nelle terapie ha tra i 60 e i 70 anni.

Over 50: il 15,8% dei ricoverati nelle terapie ha tra i 50 e i 60 anni.

Sotto i 50 anni il 7%.

Trasparenza nei dati

L'opposizione insinua un edulcoramento dei dati in Veneto nelle fasi più sensibili per restare o entrare in zona gialla. «Assolutamente no, qui non abbiamo mai minimizzato - tagli corto Rosi - I dati sono trasparenti, tutta la documentazione è verificabile».