Valanga travolge e uccide uno scialpinista sul monte Elmo a 2200 metri di quota

BOLZANO - Una vittima per una valanga anche in Alto Adige, sul Monte Elmo in Alta Val Pusteria: un uomo di circa 60 anni è deceduto.

La slavina si è staccata nei pressi della 'casermetta' di monte Elmo a circa 2200 metri di quota. L'allarme è scattato verso le ore 16. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Cnsas, dell'Alpenverein e della Guardia di finanza.

I soccorritori sono stati portati in quota con gli elicotteri Aiut Alpin e Pelikan 2. Da Bolzano è decollato anche quello della Guardia di finanza con l'unità cinofila.

La vittima è Hans Happacher, 62 anni, conosciutissimo a Sesto dove è titolare del Caravan Park: stava facendo scialpinismo vicino al ristorante Haus Helm, quando si è staccata la valanga, larga 100 metri e lunga 600. Happacher è stato trovato sotto un metro e mezzo di neve.