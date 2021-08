Nubifragi e danni del maltempo, Zaia decreta lo stato di crisi per 5 province

VENEZIA - Il presidente del Veneto Luca Zaia ha decretato oggi 18 agosto lo stato di crisi per i danni legati al maltempo che ha colpito alcune zone della regione l'altro ieri. Il provvedimento riguarda, in particolare, i territori delle province di Padova, Treviso, Verona, Vicenza e della Città metropolitana di Venezia.

Il decreto rimarrà «aperto» in attesa che i Comuni interessati abbiano effettuato le ricognizioni e il censimento dei danni provocati dagli eventi atmosferici a opere pubbliche e ai privati.

APPROFONDIMENTI LE PREVISIONI Dopo il grande caldo temporali e blackout, decine di alberi caduti MALTEMPO Fortunale sul Padovano, lampi e nubifragio LE PREVISIONI Meteo, il caldo si ferma: da oggi calo termico. Ma da giovedì... UN 15 BOLLENTE Ferragosto è stata la giornata più calda dell'anno...