Al telefono in pieno relax, steso nel parco: in manette lo spacciatore

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GORIZIA - Si chiama Ali Haider e ha 30 anni il cittadinoa Gorizia nei giorni scorsi dalla polizia di Stato perin un parco pubblico della città. Già noto alle forze dell'ordine, ilè stato notato da una pattuglia in borghese, che stava facendo dei controlli sul territorio, mentre era steso sull'erba, vicino alla statua al Fante d'Italia, in via Cadorna, proprio accanto aiEra al telefono in pieno relax. I poliziotti lo hanno avvicinato e lo hanno perquisito: nel suo marsupio, che portava a tracolla, sono state trovate 31 palline diavvolte ciascuna nel cellophane, e un pezzo di forma rettangolare della stessa sostanza; circa 40 grammi di droga in tutto.Lo stupefacente era destinato allo spaccio in questa zona di Gorizia molto frequentata da giovani del posto e da cittadini extracomunitari. In più occasioni, infatti, nell'area a ridosso di via Cadorna è stata rinvenuta droga, sempre in piccole quantità. Normalmente, per non essere pizzicati con le mani nel sacco, gli spacciatori nascondono la sostanza stupefacente in punti nascosti del parco, per andare poi a recuperarli nel momento della cessione.