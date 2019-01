Scomparsa da casa, 15enne ritrovata in un appartamento in centro a Venezia

VENEZIA - È stata ritrovata stamani in un appartamento del centro storico di Venezia la ragazza quindicenne di cui era stata denunciata la scomparsa da Bolzano una settimana fa . Le indagini, condotte dalla Polizia di Bolzano e di Venezia ha condotto gli operatori delle Volanti in un appartamento dove la giovanetutti provenienti dal capoluogo altoatesino. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire le ragioni dell'allontanamento dei ragazzi. I giovani verranno affidati ai poliziotti della Questura di Bolzano per ricongiungersi alle loro famiglie.