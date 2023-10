Luca Zaia: «Trattenere nella sanità pubblica i medici con più di 70 anni, in Veneto ne mancano 3.500»

TORINO - «Dobbiamo difendere e implementare la sanità pubblica nel nostro paese, mi sembra che qui lo stiano dicendo un po' tutti, servono politiche realistiche anche per rispondere all'invecchiamento della popolazione, all'aumento delle richieste di prestazioni e quindi della lunghezza delle liste d'attesa. Bisogna aumentare le risorse e essere più concreti, per esempio trattenendo nel pubblico i medici over 70 obbligati ad andarsene, magari nel privato dove li accolgono a braccia aperte. Molti di loro se ne vanno dai nostri ospedali con le lacrime agli occhi. Che senso ha?». Lo ha detto oggi, 3 ottobre, il presidente del Veneto Luca Zaia al Festival delle Regioni di Torino in una tavola rotonda sul welfare. «In Veneto per esempio mancano 3.500 medici - ha aggiunto Zaia - bisogna agire e in fretta.

Siete d'accordo? Votate il nostro sondaggio