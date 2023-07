Quelle inutili chiamate al CUP dell'Ulss

L'altro giorno, sabato 1 luglio,ho cercato invano di prenotare una visita tramite CUP, è stata una fatica inutile.

Ho iniziato a telefonare alle ore 8.30, come da disposizioni. Dopo aver preso la chiamata, una voce registrata mi ha informato che la telefonata poteva essere registrata, che avrei potuto essere successivamente richiamata per dare la mia opinione in merito al servizio,che avrei potuto chiedere di essere richiamata ecc. e ultima soluzione di restare in linea per non perdere la priorità acquisita. Resto in linea,ma dopo 12 minuti circa, la telefonata viene interrotta, riprovo varie volte ma la telefonata viene sempre interrotta perchè??? Non dovevo acquisire una priorità??? Chiedo di essere richiamata...inutile nessuno mi chiama. Voto al servizio da uno a cinque? Zero

Dimenticavo il servizio prenotazione tramite Chat non è disponibile il sabato.

Maria Alessandra Bertoli

Padova

© RIPRODUZIONE RISERVATA