Elezioni, affluenza: i dati in diretta. Referendum, alle 12 di domenica ha votato il 12,10% degli aventi diritto

Elezioni 2020. I dati sull'affluenza. Si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15.

Referendum costituzionale

È ancora in corso l'aggiornamento del dato alle ore 12 relativo all' affluenza per il referendum costituzionale. In questo momento sono giunti i dati di 5.002 Comuni su 7.903 e l' affluenza è al 12,10 %.

Elezioni, l'Italia torna al voto: una sfida al Covid e al rischio astensione Oggi e domani 46 milioni di italiani sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e per le elezioni regionali di Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Si vota anche per oltre mille Comuni, di cui 18 capoluogo tra cui Venezia e Mantova.

