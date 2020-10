Ragazzini fanno pipì sulle mura: multa di 400 euro notificata ai genitori

TREVISO - I genitori di due ragazzini minorenni dovranno pagare una maxi multa (400 euro per ogni ragazzo) a causa del comportamento troppo disinvolto dei figli, colti dalle videocamere di sorveglianza del Comune di Treviso ad orinare contro le colonne lungo la via medievale di Santa Chiara.

Il fatto è accaduto in pieno pomeriggio. I minori, subito intercettati dalla polizia municipale, si sono giustificati dicendo di non avere a disposizione denaro a sufficienza per accedere alle toilette di un locale pubblico, data la contestuale necessità di effettuare una consumazione.

Ultimo aggiornamento: 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA