Meteo, in arrivo davvero l'autunno: per il Ponte prevista anche la neve

VENEZIA - Il mite autunno di questi giorni sta finendo: è previsto nei prossimi giorni, infatti, il crollo delle temperature: le previsioni a Nordest non promettono nulla di buono.Il tempo cambia e il caldo anomalo sta per abbandonare definitivamente la Penisola. Con l'arrivo della prossima settimanacon venti e temperature che subiranno un brusco calo anche di 6/7 gradi. Nelè prevista anche qualche nevicata sui rilievi.Ma come sarà il resto della stagione e poi l'inverno? Secondo le previsioni del meteo.it il mese di Novembre sarà freddo: dall'Artico giungerà la prima vera irruzione fredda della stagione con sembianze più invernali che autunnali. Si prevede un avvio precoce dell'inverno, con grandi nevicate anche a quote basse e in pianura.