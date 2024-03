Meteo, vacanze pasquali con pioggia e freddo. Da Cortina ad Asiago sulle piste da sci 25-40 centimetri di neve fresca

Il meteo non accenna a migliorare: le vacanze pasquali sono all'insegna di pioggia, grigio e freddo. L'unico dato positivo è la neve che cade abbondante per la gioia degli sciatori che si vedono garantita una lunga stagione sugli sci.

VENETO

Nonostante una timida ripresa della pressione tra il pomeriggio di oggi, giovedì 28 marzo, e la prima parte di sabato, il tempo resterà variabile, soprattutto in montagna, a causa di un flusso di correnti umide da sud-ovest come riporta il bollettino di Arpa Veneto. Nel fine settimana pasquale transiterà una perturbazione atlantica che porterà delle fasi con aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni. Almeno fino a lunedì la depressione con nucleo sull'Oceano Atlantico in prossimità di Gran Bretagna e Francia manterrà la circolazione in prevalenza ciclonica.

Tutti i giorni ci saranno precipitazioni, i rasserenamenti non mancheranno ma non saranno persistenti. Si annuncia anche un forte vento, specie in quota.

Neve ovunque

Su tutto l'arco delle Dolomiti cade un manto fresco: 35 centimetri di neve fresca su Misurina, Cortina e Arabba, 25-30 centimetri su Falcade, Pale di San Martino, Passo Falzarego, Monte Croce. Il colpo di coda dell'inverno, con temperature in picchiata, ha interessato anche tutta la montagna vicentina. Sull'Altopiano dei Sette Comuni sta nevicando dalla serata di ieri, mercoledi 27 marzo, sopra i 1.200 metri, mentre ad Asiago, Gallio e Roana, è caduta anche in mattinata neve mista a acqua, ma senza accumuli a terra. Abbandonanti invece la precipitazioni sulla maggior parte delle piste in quota, sopra i 1400-1500 metri, dove il manto di neve fresca varia dai 25 ai 40 centimetri e consentirà la riapertura delle piste da sci - chiuse nei giorni scorsi a causa della pioggia - per il weekend di Pasqua. Se il tempo darà tregua, come sembra dalle previsioni, gli impiantisti sono pronti a mettersi al lavoro già dalla serata di oggi e nella notte per garantire l'apertura degli impianti di risalita dalla giornata di domani o sabato, quando è previsto l'arrivo dei turisti per le festività pasquali. La nevicata ha interessato anche il resto del Vicentino, con nevicate a Cima Grappa e nel versante opposto sopra Recoaro Terme, dai 1200-1300 metri in su, in particolare nella zona di Campogrosso.