Perturbazione Nelson in arrivo, il meteorologo Ferrara: «Rischio nubifragi». Dove e quando, le previsioni

Perturbazione Nelson in arrivo sull'Italia. Cattive notizie, soprattutto al Nord, per quanto riguarda le previsioni meteo dei prossimi giorni fino a Pasqua e Pasquetta. Le regioni settentrionali, infatti, saranno raggiunte dalla perturbazione che sta colpendo in questi giorni la Spagna, dove la tempesta Nelson sta rendendo la settimana santa degli spagnoli la più piovosa degli ultimi anni. In Italia, spiega il meteorologo di 3b meteo Edoardo Ferrara, il weekend di Pasqua sarà interessato dal maltempo soprattuto il Nord, dove avremo rovesci e temporali: la giornata di domenica sarà la peggiore (con rischio nubifragi), spiega l'esperto, ma anche a Pasquetta «conviene tenere l'ombrello a portata di mano». Per quanto riguarda la fine di questa settimana, è atteso un terzo fronte sempre associato al vortice ciclonico sull'Inghilterra che transiterà velocemente su parte della Penisola nella giornata di giovedì. Subito dopo assisteremo a una rimonta anticiclonica che porterà tempo stabile e mite fino a Pasqua e Pasquetta solo al Sud, mentre sulle altre regioni persisterà il maltempo.

Giovedì 28 marzo

Al Nord, veloce transito di rovesci e temporali su Alpi occidentali e Liguria in spostamento entro fine mattinata verso Lombardia e Triveneto seguiti da ampia variabilità nel pomeriggio. Secondo 3b meteo, i temporali potrebbero risultare intensi con fenomeni di grandine. Maggiori aperture sul Piemonte e sull'Emilia Romagna. Al Centro, veloce transito di rovesci e temporali su Toscana. Umbria e Lazio seguiti da una maggiore variabilità nel pomeriggio. Fenomeni più esigui sull'Adriatico. Al Sud, variabilità su Sardegna e Campania con qualche isolato piovasco, più soleggiato altrove. Temperature in aumento al Sud e medio Adriatico, stabili o in lieve calo altrove. Venti moderati o forti dai quadranti sud occidentali.

Venerdì 29 marzo

Al Nord, nuvolosità irregolare, più compatta al Nordovest dove si potrà associare a delle piogge e dei rovesci soprattutto in prossimità dei rilievi, con maggiori spazi soleggiati sul resto dei settori dove tuttavia potrebbe non mancare qualche isolato piovasco su Alpi e Prealpi. Al Centro, soleggiato salvo locali addensamenti sull'alta Toscana dove non si esclude qualche isolato fenomeno. Al Sud, soleggiato con qualche velatura. Temperature in generale aumento.

Il weekend di Pasqua

Nessun cambiamento dell'ultimo momento: il weekend di Pasqua e in parte anche la Pasquetta, secondo 3b meteo, si confermano bagnati al Nord e c'è persino il rischio che i fenomeni, soprattutto nella giornata di Pasqua, possano risultare a carattere di nubifragio. La saccatura atlantica responsabile di questo ennesimo peggioramento affonda le sue radici sull'Africa nord occidentale: il flusso di correnti calde che ne deriva sarà alla base dei contrasti termici che stimoleranno i forti fenomeni al Nord e nel contempo saranno anche garanzia di una rimonta anticiclonica al Centro Sud con temperature ben oltre le medie stagionali.





Sabato 30 marzo

Al Nord, nuvoloso fin dal mattino al Nordovest con piogge a carattere sparso, più diffuse e insistenti sui settori Prealpini e Pedemontani. Previste ampie schiarite altrove. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni al Nordovest con rischio di locali nubifragi tra alto Piemonte e alta Lombardia. Entro sera il maltempo si estenderà anche al Triveneto ma con fenomeni più diffusi e localmente intensi solo su alto Veneto, Trentino e alto Friuli. Piogge più isolate e occasionali o persino assenti a sud del Po. Al Centro, secondo 3b meteo previsto tempo soleggiato al mattino salvo velature e addensamenti sull'alta Toscana. Ancora sole prevalente al pomeriggio con qualche isolato rovescio sull'alta Toscana. Poco nuvoloso la sera salvo rovesci sull'alta Toscana. Al Sud, sole ovunque con qualche sporadico addensamento sulla Sardegna. Temperature in aumento al Centro Sud, stabili o in lieve aumento su parte del Nord soprattutto Emilia Romagna. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati con locali mareggiate.

Domenica 31 marzo (Pasqua)

Per quanto riguarda il maltempo, il meteorologo Ferrara spiega che la domenica di Pasqua sarà la giornata peggiore, soprattutto nelle zone settentrionali, con rischio di nubifragi su Piemonte, Alpi, Prealpi e fascia pedemontana. Al Nord, molte nubi fin dal mattino su Alpi/Prealpi e Nordovest con piogge e rovesci localmente moderati. Entro il pomeriggio fenomeni in ulteriore intensificazione ed estensione stessi al Triveneto. In serata permangono condizioni perturbate al Nordovest con rischio di nubifragi su Liguria, Piemonte e alta Lombardia. Al Centro, cielo soleggiato o velato con addensamenti irregolari e qualche isolato piovasco sull'alta Toscana, localmente intenso a fine giornata e nella notte. Al Sud, soleggiato con qualche velatura. Temperature in ulteriore aumento al Centro Sud. Venti moderati meridionali con locali rinforzi. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Lunedì 1° aprile (Pasquetta)

Al Nord, al mattino ancora diffusamente instabile o localmente perturbato su centro est Liguria, Alpi, Prealpi e pedemontane lombardo venete con rovesci e temporali in assorbimento. Maggiori schiarite sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora qualche piovasco o temporale tra medio alta Lombardia e medio alto Triveneto, isolato anche sulla Liguria. In serata ampie schiarite un po' ovunque con qualche rovescio residuo al Nordest. Al Centro, veloce transito di piovaschi e qualche isolato temporale con ampie schiarite già dal pomeriggio. Al Sud, locali disturbi su Sardegna, Campania, Molise e Puglia garganica ma con scarsa probabilità di fenomeni. Più sole altrove. Temperature in calo al Centro in ulteriore aumento al Sud. Venti forti meridionali. Mari molto mossi o agitati con mareggiate.

Allerte meteo

Arpal conferma la chiusura dell'Allerta Gialla in Liguria per piogge diffuse e temporali tra le 15 e le 18 a seconda delle aree e dei bacini indicati ieri. Si mantiene alle ore 18 l' allerta gialla sui bacini grandi del levante per il passaggio della piena alla foce del Magra in provincia della Spezia, prevista per le prime ore del pomeriggio. In mattinata le piogge, abbondanti soprattutto sul centro-levante (32.4 mm/1h e 82.2 mm/12h a Bargone, nel comune di Casarza Ligure), hanno portato il Vara a Nasceto a lambire la seconda soglia di guardia, mentre il primo livello è stato superato anche a Brugnato. Molto intense le raffiche di vento, con valori prossimi ai 200 km/h sui crinali più esposti come Casoni di Suvero e superiori ai 100 km/h anche sulla costa, come a La Spezia, dove l'anemometro è arrivato addirittura a 113.4 km/h.

In Toscana è in vigore oggi un'allerta gialla dalle 10:00 di questa mattina fino alle 19.