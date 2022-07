Messa per celebrare le 11 vittime della strage della Marmolada. Una sirena da montagna segna l'inizio della commemorazione

Sono occupate da alcuni parenti delle vittime - una ventina in tutto - le prime due file dei banchi della chiesa parrocchiale di Canazei dove si rende omaggio alle 11 vittime della strage della Marmolada. A celebrare l'omelia l'arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi e il vescovo di Vicenza, monsignor Beniamino Pizziol. Tra le 18 e le 18.10 anche gli esercizi commerciali, le imprese e le attività artigianali abbassano le serrande in segno di lutto, mentre una sirena di montagna segna l'inizio della commemorazione.

Presenti alla cerimonia il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roberto Chieppa, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, Maurizio Fugatti presidente della Provincia autonoma di Trento, il sindaco di Canazei Giovanni Bernard e altre autorità locali. Molte persone sono presenti anche all'esterno della chiesa.

Per noi è una tragedia, anche perchè degli 11 morti 8 sono veneti». Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia a Canazei, prima di entrare alla messa per le vittime sulla Marmolada. «È stata una settimana di angoscia, di ricerche - ha proseguito - .Voglio ringraziare i soccorritori, tutti quelli che hanno lavorato sin dai primi istanti». Zaia ha voluto sottolineare che negli ospedali del Veneto vi sono ancora 7 persone ricoverate; una è stata dimessa oggi. «Domani una signora tedesca che si trova all'ospedale di Feltre - ha annunciato - partirà con una ambulanza, anche lei verso casa». Tra i ricoverati in Veneto Zaia ha citato, in particolare, Davide Carnielli «che è ancora in prognosi riservata a Treviso». «Esprimo la mia vicinanza - ha concluso - e le condoglianze a tutte queste famiglie».