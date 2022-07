Zaia: «Marmolada, no al turismo dell'orrore. Multe per chi va a curiosare»

CANAZEI (TN) - «Faccio un invito: no al turismo del macabro. Non ha nessun senso andare lì su a fotografare. Ho trovato anche escursionisti che hanno provato a superare le transenne. Inaccettabile. Ho chiesto al sindaco di Canazei di mettere multe al massimo». Il governatore Luca Zaia è chiaro: no al turismo dell'orrore, no alla curiosità morbosa di chi vuole ammirare il luogo di un disastro immano. E quindi approva la chiusura a tutti dell'area della Marmolada dove si è staccato il pezzo di ghiacciaio che ha provocato morte e dolore: «Mi sembra il minimo chiudere la zona del disastro, sia per agevolare le ricerche, ma prima di tutto per una questione di rispetto. Non esiste che si vada a camminare sopra il teatro di un evento così. Devo anche dire che questa mattina ho parlato col capo della Protezione Civile Curcio. La prossima settimana ci sarà una riunione. Io e Fugatti chiediamo di creare un gruppo di lavoro, coinvolgendo glaciologi e alpinisti, per stabilire delle regole minime per accedere ai ghiacciai. Basterebbe partire da un bollettino meteo specifico. Sono 4.400 i ghiacciai sull'arco alpino. Ma una 40 quelli percorribili. Basterebbe fare quello che già si fa per la neve: indicare condizioni meteo e temperature per capire le condizione della zona. Certo, quanto avvenuto domenica scorsa non è prevedibile. Se qualcuno non l'ha capito, faccio notare ch si è staccato un blocco di ghiaccio e detriti grande come un grattacielo di 70 piani».



APPROFONDIMENTI LA POLEMICA Strage della Marmolada. I soccorsi, polemica dei vigili del fuoco... MARMOLADA LA TESTIMONIANZA Il dolore di Luca Miotti: «150 metri al massimo e Davide e gli... CANAZEI Strage della Marmolada, dal ghiacciaio emergono altri resti umani