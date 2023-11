Zoppas stoppa la sua candidatura per Fdi dopo Zaia: «Grato dell'attenzione, ma voglio finire il lavoro in Ice»

«Ho l'ambizione di portare a termine con impegno la riorganizzazione avviata in Ice e di consolidarne il risultato con l'ottima squadra che la compone: un impegno tanto complesso quanto delicato». Così Matteo Zoppas presidente dell'Ice, smentisce in una nota i rumors di stampa che lo vorrebbero in pista per una candidatura alla Regione Veneto in un eventuale post-Zaia. «Il mio nome non è neppure il primo dei tanti che verranno indicati da varie parti per proporre o bruciare una candidatura che, seppur del tutto improbabile, potrebbe risultare scomoda.