Luca Zaia in diretta per gli aggiornamenti sui contagi da Covid in Veneto: 712 nuovi positivi e 1 morto

Il presidente Luca Zaia, in diretta oggi, lunedì 15 novembre, torna a parlare per gli ultimi aggiornamenti su Covid e vaccini. Il governatore del Veneto si dice molto preoccupato per le manifestazioni no-green pass che si sono sussguite negli ultimi giorni su tutto territorio regionale a partire dalla protesta in Piazza Ferretto a Mestre a quella al parco Europa di Padova che ha raccolto 5mila persone. «Se vai a manifestare contro il Green pass senza mascherina, evidentemente il problema è più grave: significa negare il virus» ha detto oggi Zaia.

All'incontro di oggi presente il professor Giorgio Palù, virologo e presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

Bollettino

Sono 712 i nuovi positivi e 16.381 gli attualmente positivi, raddopiati i dati di settembre. Incidenza sui tamponi a 2,24. In ospedale 381 pazienti, dei quali 317 (+18) in area non critica, e 64 (+1) in terapia intensiva. Totale dei decessi 11.876 (+1). Il Veneto è l'ottava regione per mortalità.

Vaccini

Sono 6.529 i vaccini fatti in 24 ore, dei quali 631 sono prime dosi (e sono poche) - dice Zaia - tutto il resto sono terze dosi. Senza vaccinazione avremmo in ospedale 1.600 perone e l'80% delle persone che sono ora in terapia intensiva confermo che non sono vaccinati.

La preoccupazione

La crescita preoccupa e se mi chiedete se andiamo in zona gialla vi dico che rischiamo di andare in zona arancione se prosegue così. le infezioni più gravi si registrano nelle scuole. i ragazzi sono asintomatici o hanno sintomi non gravi, ma possono contagiare persone fragili.

Terza dose

E' autorizzata la terza dose: quindi tra qualche giorno si può iniziare a prendere l'appuntamento alla scadenza della terza dose. Per J&J trascorsi i 28 giorni, e quindi tutti, posso fare la dose booster. Mentre chi ha più di 60 anni può prenotare la terza d9ose di vaccino a partire dalla scadenza del sesto mese.