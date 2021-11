Luca Zaia in diretta oggi: «Chi manifesta metta la mascherina». Incremento dei contagi, torna il lockdown? «Il rischio c'è sempre». Scuola: le nuove regole

Luca Zaia torna in diretta oggi, mercoledì 10 novembre 2021, dalla sede della protezione civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti sull'andamento della pandemia da Covid in Veneto. L'aumento dei contagi, la situazione negli ospedali e le vaccinazioni con terza dose sono al centro dell'attenzione in questi giorni, così come le ipotesi del Governo per contenere quella che oramai sembra a tutti gli effetti la quarta ondata del Coronavirus. Ospiti la dottoressa Francesa Russo, che illustra le nuove linee guida sulla scuola, e il dottor Paolo Rosi, responsabile del Suem, che dà uno spaccato delle terapie intensive in Veneto.

Zaia in diretta

Il bollettino Covid di oggi

Tamponi molecolari fatti ad oggi oltre 7 milioni 227mila, test rapidi 9milioni 644mila. Nuovi contagi nelle ultime 24 ore 931. Incidenza all'1.10%. Cittadini in isolamento oggi sono 13.609. Vittime del virus 2. Ricoverati 330 in Totale (+11), in area non critica 273 (+12), 57 in terapia intensiva (+1).

La situazione

Abbiamo un 15% di popolazione non vaccinata. Siamo a 7 milioni 366mila vaccinazioni fatte ad oggi, nelle ultime 24 ore oltre 14mila dosi inoculate. La vaccinazione sta procedendo e stiamo entrando nel vivo della terza dose, praticata a 6 mesi della seconda dose. A fine novembre entreremo nella fase intensa della somministrazione della terza dose, avremo un surplus di lavoro. La media di vaccinati regionale è 84,7%. Stiamo arrivando a un punto di non ritorno, quando arriveremo all'85%, se avessimo avuto più vaccini inizialmente probabilmente saremmo riusciti a vaccinare più persone. Molti che non si vaccinano sono esentati, poi ci sono quelli che hanno paura di vaccinarsi e quelli che non vogliono assolutamente farlo. Bisogna parlare a queste due ultime categorie. Tra i vaccinati c'è meno possibilità di avere sintomi o sono lievi. Tra i vaccinati ricoverati quelli in terapia intensiva sono molto pochi.

IL CONFRONTO

10 novembre 2020 - 10 novembre 2021

In questa tabella spiegata da Zaia si vede questo:

Nel 2020 avevamo 50mila tamponi - oggi 84mila tamponi

Nel 2020 avevamo 2776 positivi - oggi 931 positivi

Nel 2020 avevamo incidenza 5.47%- oggi 1.10%

Nel 2020 avevamo 250 persone in terapia intensiva - 57 oggi

Nel 2020 avevamo1700 ricoverati in area non critica - oggi 330

Incremento delle positività

Facciamo molta attenzione a questo incremento, che va di pari passo con la stagione e l'arrivo del freddo. Di certo siamo preoccupati del fatto che per colpa di qualcuno non si butti via questo lavoro fatto bene. I vaccini servono, lo si vede dai numeri negli ospedali. Non vaccinarsi è lecito, siamo in uno stato di libertà, ma bisogna portare la mascherina . «Non facciamo provvedimenti accessori, ma faccio un appello pacificatore: usate quantomeno la protezione, la mascherina, poi uno può fare le proteste che vuole». Lo ha ribadito il presidente. «Non nego - ha aggiunto - che alcuni interlocutori che oggi sono contro il vaccino, un anno fa erano contro le mascherine perché erano "dittatura"».

Lockdown: ritornerà?

Con questi dati non torneremo chiusi in casa. Ma il rischio esiste sempre, quello di restrizioni, di cambio di colore dell'area. Inoltre è un automatismo, potremmo trovarci chiusi all'improvviso, evitiamo di subire restrizioni perché tiriamo troppo la corda.

Il "modello" Austria

Io non conosco la Costituzione dell'Austria, che ha deciso un lockdown per i non vaccinati, in Italia mi sembra incostituzionale.

Zona gialla

«Mascherina anche all'aperto, attività restano aperte ma tornano le restrizioni sui numeri delle persone nei ristoranti, e significa varcare la soglia che porta all'arancione e poi alla rossa. Inoltre la permanenza in area colorata è di due settimane» - ha precisato la dottoressa Russo. «Ma prima della zona gialla ci preoccupiamo dei ricoveri e della situazione negli ospedali» - ha aggiunto Zaia.

Terapie intensive

Il dottor Rosi ha spiegato cosa stia succedendo oggi nelle terapie intensive del Veneto. Abbiamo toccato il minimo a luglio, una ripresa fino a fine agosto, una stabilità per un mese e a fine settembre i posti occupati sono tornati a scendere, ma a partire da novembre abbiamo avuto una ripartenza brusca dei posti letto, tornando ai numeri di settembre. La maggior parte dei pazienti è intubata, abbiamo due gravissimi con l'ossigenazione extra corporea .

Fuga del personale medico dai reparti a rischio Covid

Oggi il sindacato degli ospedalieri Cimo sottolinea la crisi che si vede nei pronto soccorso. Questo è un segnale dei tempi, qualche anno fa ho assunto 300 medici abilitati non specializzati, ne venne fuori una polemica clamorosa, dobbiamo avere un'elasticità un po' più anglosassone nella gestione, occorre essere più pratici - ha commentato Zaia.

Il dottor Rosi rincalza: «Questo problema riguarda tutta l'Italia, si è cercato di aumentare i posti di specialità in medicina d'urgenza e altre aree, gli specializzandi daranno un contributo importante nei prossimi anni. Il rischio è che l'aumento dei carichi di lavoro mettano in fuga altri professionisti. Stiamo pensando a un nuovo impiego degli specializzandi in pronto soccorso, con questo con il dottor Flor stiamo preparando una proposta da fare al Governo».

Terza dose ai sanitari

Non è schedulata come le altre dosi, non è obbligatoria, qualcuno sta aspettando a farla, ma si registra comunque un flusso per l'inoculazione.

Scuole, contagi e quarantene

La dottoressa Russo ha spiegato le nuove norme per gestire le quarantene nelle scuole. Come funziona da oggi in poi? «Quando si registra un contagio Covid tutti gli studenti restano a casa fino a quando non fanno il test, per massimo 48 ore. Se i ragazzi sono tutti negativi rientrano in classe. Se ci sono 2 casi nella stessa classe, gli altri, se vaccinati restano in classe, altrimenti vanno in dad. Se ci sono 3 casi i ragazzi vanno tutti in didattica a distanza. Da qui è escluso il settore dell'infanzia, la fascia 0-6: quando c'è un caso stanno tutti a casa. La fascia di età più colpita è quella della scuola primaria ».

Scuole sentinella, come sta andando?

«Prosegue il progetto delle scuole sentinella, abbiamo 69 scuole coinvolte, 31223 test programmati, effettuati 21700 e abbiamo trovato 12 studenti positivi».