Terza dose, Speranza: «Dal 1° dicembre a 40-60enni»

Terza dose di vaccino dal 1° dicembre a 40-60enni. È quanto ha anticipato oggi il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo al question time alla Camera: «Con il confronto svolto annuncio che facciamo ulteriore passo avanti: dal primo dicembre saranno chiamati a dose di richiamo anche chi ha tra 40 a 60 anni. La terza dose è assolutamente strategica per la campagna vaccinale: siamo all'83,7% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Il richiamo ad oggi è stato offerto 2,4 milioni. Abbiamo iniziato da immunocompromessi, fragili, sanitari, over 60 e chi ha avuto J&J che possono avere booster dopo sei mesi».

Speranza propone in cabina di regia obbligo terza dose per sanitari e Rsa

A quanto apprende l'Adnkronos, oggi durante la cabina di regia con il premier Mario Draghi, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha posto la questione della terza dose di vaccino anti-Covid obbligatoria per il personale sanitario e chi lavora nella Rsa. L'obbligo è già previsto per le prime due dosi e sul tavolo c'è la valutazione di estendere l'obbligo anche alla terza. È una direzione di marcia, si spiega, ma senza alcuna precipitazione immediata.

Green pass, Speranza: «Per i guariti valuteremo eventuale modifica»

«La durata per i soggetti guariti è di 6 mesi e per i vaccinati e di 12 mesi. Il governo intende avviare un percorso di approfondimento per acclarare se vi siano le condizioni per valutare diversamente il certificato verde rilasciato ai guariti. Le evidenze suggeriscono che il rischi di reinfezione è basso se esposizione a variante si verifica entro 3-6 mesi dalla diagnosi iniziale». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo al question time alla Camera.

Covid Friuli-Venezia Giulia, Fedriga: «È come se fossimo già in giallo e l'arancione non è lontano»

Covid, in Germania allarme rosso: si temono altri 100mila morti. «Vaccini non bastano, serve fare come Italia»

Green pass revocato a chi risulto positivo

«I Green Pass scaricati ad oggi sono 122 milioni. Resta evidente che chi è identificato come caso positivo è sempre soggetto a isolamento ed è escluso a rigore l'uso del green pass se il titolare è causa di possibile contagio. La revoca segue una doppia opzione: la segnalazione del medico o il tampone positivo i cui dati convergono su piattaforma regionale». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al question time alla Camera.