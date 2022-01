Zaia in diretta: «Veneto in giallo la prossima settimana e anche quella dopo. I dati fanno ben sperare». Bollettino: 21.833 positivi e 32 morti

MARGHERA - Il governatore Luca Zaia fa il punto oggi 20 gennaio sull'emergenza Covid in Veneto, con la dottoressa Francesca Russo, dalla sede della Protezione Civile di Marghera alla vigilia della decisione, prevista per domani venerdì 21, sul possibile cambio di fascia, da gialla ad arancione, di alcune regioni italiane. Anche il Veneto è in ballo, mentre per il Friuli è certo (anche se non ufficiale) il passaggio all'arancione.

Bollettino di oggi

«Si vede la luce in fondo al tunnel, la curva è in flessione. I dati degli ultimi giorni ci fanno prudentemente ben sperare. Dovremmo aver raggiunto una fase di stallo e dovremmo poter iniziare l'inversione della curva dell'infezione», dice Zaia. 21833 positivi nelle ultime 24 ore. I positivi, dall'inizio della pandemia nel febbraio 2020, sfiorano 1 milione, 273.895 le persone attualmente positive. Ricoverati: 2010, di cui 1806 in area non critica, 204 in terapia intensiva. Trentadue i morti nelle ultime 24 ore. Le terapia intensive sono da giallo, così anche l'occupazione di area medica. «Se fosse così resteremmo in giallo sia la prossima settimana che la successiva. Non ho parametri che facciano pensare che la prossima settimana il Veneto passi in zona arancione. E' il vaccino che ci ha permesso di venir fuori da questa vicenda»

Il caos attuale

«Oggi siamo nel caos, la situazione con le norme di oggi è un caos. Il contact tracing, il tracciamento dei positivi, ad esempio è impossibile da fare con questa mole di tamponi che si scarica ogni giorno. Il 60% dei positivi non riescono ad avere un contatto nel corso della giornata».