Covid in Veneto: 21.209 nuovi casi e 33 morti. Le persone in isolamento volano a 265.0722 (+9.158) Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 22 gennaio 2022. Continua l'elevato trend di crescita dei contagi che anche oggi superano la soglia dei 20mila, per l'esattezza 21.209, mentre le persone attualmente in solamento salgono a 265.0722 (+9.158). I morti in 24 ore sono 33 e il totale delle vittime giunge a 12.830.

Negli ospedali

Piccole variazioni di numeri nelle persone che si trovano ricoverate negli ospedali veneti, con un incremento in area non critica e una contrazione nelle terapie intensive. I pazienti ricoverati in ospedale nelle aree non critiche sono 1.802 (+5), mentre i malati in terapia intensiva sono 203 (-5).

Tamponi

L'incidenza sui tamponi effettuati (150.538) è del 14,87%. Il totale dei tamponi molecolari eseguiti è 8.754.422

e il totale dei tamponi antigenici è 15.292.791. Il delta molecolari dei molatori è 28.181 e degli antigenici è

122.357.

