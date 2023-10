Grave pericolo di incendi a causa delle elevate temperature: allerta della Protezione civile

VENEZIA - La Protezione civile del Comune di Venezia comunica che continuano a verificarsi le condizioni climatiche favorevoli all’innescarsi di incendi boschivi e di vegetazione per il territorio comunale, pertanto permane lo stato di grave pericolosita per incendi boschivi decretato dalla Regione Veneto a fine settembre. Si chiede alla cittadinanza di continuare a prestare la massima attenzione, ricordando di porre in atto i seguenti comportamenti per evitare l’innescarsi di incendi: non gettare mozziconi di sigarette o fiammiferi; non abbandonare i rifiuti, possono diventare un pericoloso combustibile; non accatastare legname, ramaglie, residui vegetali ed erba secca, soprattutto nei pressi di vie di comunicazione e dell’area urbana; non parcheggiare sull’erba secca, la marmitta calda puo provocare un incendio; non accendere fuochi ed evitare braci nelle aree verdi; non bruciare stoppie o residui agricoli; mantenere curata la vegetazione del proprio giardino o terreno, diminuendo le fronde delle alberature, tagliando regolarmente l’erba e evitando il formarsi di zone incolte; non utilizzare strumenti o attrezzature da lavoro che producano scintille o fiamme; non usare fuochi pirotecnici o lanterne cinesi. In caso di avvistamento di un incendio la Protezione civile raccomanda di contattare immediatamente il numero 115 Vigili del Fuoco.