Furti e rapine con le divise della Polizia rubate: tre arresti

di Marco Corazza

Si travestivano da addetti alle forze dell'ordine per mettere a segno furti e rapine a casa degli anziani: sgominata dalla Squadra mobile di Gorizia una banda di malviventi. Da mesi gli agenti diretto da Claudio Culot, capo della Mobile isontina, stavano indagando sulla banda che riusciva ad intrufolarsi nelle abitazioni indossando divise simili alle forze di Polizia. A quel punto per loro era facile riuscire a rovistare e rubare preziosi e denaro. Colpi a raffica non solo in Friuli Venezia Giulia ma anche in altre regioni. Gli investigatori della Polizia sono anche riusciti ad intercettare i malviventi che, a bordo di potenti autovetture, sono sempre riusciti a farla franca. Nella notte gli agenti hanno fermato tre componenti della banda che vivevano fuori regione. I dettagli saranno spiegati alle 10 in Questura a Gorizia alla presenza del dirigente Claudio Culot.