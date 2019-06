Rotta balcanica. Salvini: «Dopo porti, ora sigilliamo frontiere a Est»

Matteo Salvini torna sull'argomento frontiere a Nordest, in particolare su quella barriera ipotizzata tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia: «Dopo aver chiuso i porti, riducendo gli sbarchi dell'85% rispetto a un anno fa, ora sigilliamo le frontiere a Est. Dimostra la serietà delle nostre intenzioni: collaborare con altri Paesi europei per fermare l'immigrazione clandestina è possibile. Presto incontrerò Massimiliano Fedriga per studiare ulteriori soluzioni». Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a proposito dell'avvio da lunedì primo luglio dei servizi di pattugliamento misto tra la Polizia di frontiera italiana e quella slovena, lungo la fascia al confine con la Slovenia.



Partirà infatti da lunedì prossimo il servizio di pattugliamento misto per il controllo del territorio al confine tra Italia e Slovenia per arginare il flusso di arrivi illegali in Friuli Venezia Giulia dal confine orientale. Sulla stessa auto, dunque, dal primo luglio, agenti della Polizia italiana e della Polizia slovena effettueranno controlli in territorio italiano e, viceversa, poliziotti italiani saliranno a bordo con i colleghi sloveni per perlustrare il territorio sloveno. Nel servizio di pattugliamento non saranno presenti militari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA